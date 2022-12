A aritmética do petróleo que atrapalha Angola

O orçamento para o próximo ano não escapa ao preço do crude, à variável fixa que assinala a crónica dependência das contas públicas angolanas. Além deste “handicap”, o governo precisa de se libertar do espartilho do serviço da dívida.

A aritmética do petróleo que atrapalha Angola









