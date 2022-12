Angola avança com venda parcial dos aeroportos

Angola fechou o ano com João Lourenço a assinar o despacho que formaliza a privatização de 51% do capital da SGA (Sociedade Gestora de Aeroportos), delegando competências no Ministério das Finanças para a preparação desta operação. O despacho do Presidente da República angolano não estabelece qualquer data mas o Negócios sabe que a intenção passa por lançar um concurso pú

...