José Eduardo dos Santos terá sofrido um AVC

José Eduardo dos Santos terá sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). O ex-presidente de Angola encontra-se internado desde quinta-feira numa unidade dos cuidados intensivos de um hospital em Barcelona e está muito fragilizado.O seu quadro clínico é ainda agravado por uma depressão e uma abrupta perda de peso. Eduardo dos Santos, atualmente, terá 52/53 quilos.O seu estado de saúde é considerado muito grave, tal como Negócios noticiou ontem em primeira mão.

Eduardo dos Santos, de 79 anos, após uma estada em Angola, regressou no passado dia 7 de março a Barcelona, onde há vários anos recebe cuidados médicos para tratamento de uma doença oncológica.





Há cerca de um mês chegou a correr o rumor de que Eduardo dos Santos tinha falecido. Nessa mesma ocasião foi noticiada uma desavença entre a mulher do ex-presidente angolano, Ana Paula dos Santos, e as filhas daquele, em particular Tchizé dos Santos e Isabel dos Santos.



Ana Paula dos Santos tinha-se distanciado de Eduardo dos Santos após a saída deste da presidência angolana mas agora voltou a aproximar-se do seu marido, viajando para Barcelona e assumindo o controlo dos assuntos domésticos.

José Eduardo dos Santos já foi visitado esta sexta-feira pelos filhos Isabel dos Santos e Coréon Dú (José Paulino dos Santos) na unidade de cuidados intensivos do hospital de Barcelona onde se encontra.

Isabel dos Santos saiu quinta-feira de Londres onde se encontrava quando tomou conhecimento do agravamento do estado de saúde do pai.

Já Tchizé dos Santos ainda não terá visitado o progenitor por ter entrado em rota de colisão com Ana Paula dos Santos, a mulher do pai.



Tanto Coréon Dú como Tchizé dos Santos são filhos de um relacionamento entre Eduardo dos Santos e Maria Luísa Abrantes, com a qual nunca contraiu matrimónio.





O atual presidente de Angola, João Lourenço, já telefonou a Ana Paula dos Santos para se inteirar do estado de saúde do seu antecessor, no que classificou como um "gesto de solidariedade".