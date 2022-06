Eduardo dos Santos: tentativa para despertar presidente falhou

Os médicos que estão acompanhar o estado de saúde de José Eduardo dos Santos na clínica Teknon, em Barcelona, tiraram esta quarta-feira o antigo presidente de Angola do coma induzido em que se encontrava.Esta ação médica não teve os efeitos desejados. Eduardo dos Santos não despertou e manteve-se num coma que provavelmente poderá ser irreversível.Todavia, segundo o Negócios soube, o coração do ex-chefe de Estado angolano ainda bate sem ajuda de qualquer tipo de máquina.O antigo presidente angolano foi internado, no passado dia 23 de junho.Eduardo dos Santos, de 79 anos, caiu na sua residência e só 15 minutos depois é que a família se deu conta do acidente, sendo que durante este período terá estado com pouco oxigénio.José Eduardo dos Santos registou três paragens cardíacas e caso sai da coma em que se encontra é previsível que fique com sequelas resultantes deste quadro adverso.A deterioração da condição de Eduardo dos Santos já foi assumida pela Presidência da República angolana.

"Nas últimas horas, o estado de saúde do ex-Presidente José Eduardo dos Santos - internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona - agravou-se consideravelmente. Em função deste quadro, o Presidente da República, João Lourenço, ordenou a partir de Lisboa onde se encontra em missão de Estado, que o ministro das Relações Exteriores [Téte António] viaje imediatamente para Barcelona, a fim de acompanhar 'in situ' e a todo o tempo, o evoluir da situação", escreveu a Presidência da República na sua página no Facebook.