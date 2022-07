Estado de saúde de Eduardo dos Santos é irreversível

Leia Também Eduardo dos Santos: tentativa para despertar presidente falhou

O pior cenário confirma-se. Segundo o cardiologista espanhol que segue José Eduardo dos Santos na clínica Teknon, em Barcelona, o estado de saúde do ex-presidente de Angola é irreversível.Esta especialista terá já comunicado à família que o paciente não irá acordar do coma em que se encontra.Neste quadro clínico cabe agora à família decidir o que vai fazer, o que não se avizinha fácil dado que os filhos mais velhos de Eduardo dos Santos têm estado em rota de colisão com a mulher, Ana Paula dos Santos, e o próprio Governo angolano.A 28 de junho os médicos tinham tentado, sem sucesso, tirar José Eduardo dos Santos do coma.

O antigo presidente angolano foi internado, no passado dia 23 de junho, tal como o Negócios noticiou em primeira mão



Eduardo dos Santos, de 79 anos, caiu na sua residência e só 15 minutos depois é que a família se deu conta do acidente, sendo que durante este período terá estado com pouco oxigénio.