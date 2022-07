Família de Eduardo dos Santos pede privacidade

A família de José Eduardo dos Santos descreve esta sexta-feira, 1 de julho, a situação clínica do ex-presidente de Angola e pede "privacidade".



Em comunicado, a família informa que continua a acompanhar em permanência a situação clínica de Eduardo dos Santos e agradece

"todas asmensagens de carinho, apoio e as orações que tem recebido"





Esta é a primeira reação oficial conjunta da família sobre a situação clínica do ex-chefe de Estado que se econtra internado na clínica Teknon, em Barcelona, desde o passado dia 23, enncontrando-se atualmente em coma.



Eis o comunicado na íntegra.





"Agradecendo o reconhecimento, o alto grau de estima, o interesse expressado pela sua saúde e bem-estar, bem como a importância histórica que muitos angolanos e africanos reconhecem ao Eng. José Eduardo dos Santos(Ex-Presidente da República de Angola), vem a família informar:

No dia 23 de junho de 2022, em Barcelona (Espanha), o Eng. José

Eduardo dos Santos sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Após ter sido socorrido por uma equipa médica, foi encaminhado para um hospital naquela cidade, tendo sido internado na unidade de cuidados intensivos;

A equipa médica que acompanha o Eng. José Eduardo dos Santos

continua a monitorizar o seu estado de saúde e as complicações neurológicas que resultaram da paragem cardiorrespiratória. Tem vindo a realizar exames adicionais, sendo crítico e delicado o seu quadro clínico. A família continua a acompanhar, em permanência, toda a evolução do estado de saúde do Eng. José Eduardo dos Santos, juntamente com a equipa médica;

A família do Eng. José Eduardo dos Santos, que agradece todas as

mensagens de carinho, apoio e as orações que tem recebido, solicita que, neste momento tão difícil, seja respeitada a sua privacidade".