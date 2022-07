Justiça angolana vai autorizar filho de José Eduardo dos Santos a viajar para Barcelona

Leia Também Família de Eduardo dos Santos pede privacidade

A Procuradoria-Geral da República de Angola e o Tribunal de Luanda estão a efetuar diligências de forma a permitir a deslocação de José Filomeno dos Santos (Zenu) a Barcelona para visitar o pai, José Eduardo dos Santos, sabe o Negócios.Para concretizar esta viagem, José Filomeno dos Santos precisa que lhe seja devolvido o passaporte e ainda que o tribunal levante as medidas de coação que recaem sobre ele.Em novembro de 2021, o Supremo de Angola confirmou a condenação do antigo presidente do Fundo Soberano de Angola (FESA) as cinco anos de prisão, decidida em agosto de 2020, pelos crimes de burla e defraudação, peculato e tráfico de influências no chamado "caso dos 500 milhões".

Em entrevista à SIC, Zenu disse que já se tinha queixado ao tribunal a este propósito. "Não posso estar presente porque estou impedido de sair do país", afirmou Santos acrescentando que "os meus passaportes estão retidos ilegalmente pelo tribunal".



José Filomeno dos Santos lembrou que "o processo continua em julgado" e que, nestas circunstâncias, ainda não foi condenado.

José Eduardo dos Santos está internado desde o dia 23 no Centro Teknon, em Barcelona. O seu estado de saúde é grave e o ex-chefe de Estado angolano está ligado às máquinas.