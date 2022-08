Funeral de Eduardo dos Santos será a 28 de agosto

O funeral de José Eduardo dos Santos deverá ter lugar no domingo, dia 28 de agosto, soube o Negócios. Ou seja, a cerimónia irá ter lugar após as eleições gerais no país marcadas para quarta-feira, 24 de agosto.A data de 28 de agosto é aquela que está a ser referida nos circuitos governamentais e coloca de parte a tese de que o MPLA e o presidente João Lourenço iriam usar o funeral de José Eduardo dos Santos como arma da campanha eleitoral.

O Governo de Angola anunciou esta sábado que os restos mortais do antigo presidente chegariam hoje a Luanda. Segundo a Lusa, cinco dos seus filhos, entre os quais Isabel e Tchizé dos Sanntos, desconheciam que o corpo do pai já tinha sido entregue à viúva, Ana Paula dos Santos.





Nas redes sociais, Isabel dos Santos e Tchizé dos Santos, já comunicaram que não se irão deslocar a Angola para marcar presença nas cerimónias fúnebres.Refira-se que cindo dos filhos de José Eduardo dos Santos (Isabel, José Filomeno "Zenu", Welwitschea "Tchizé", Joess e José Eduardo Paulino "Coreon Dú"), numa carta enviada a João Lourenço a 19 de julho, comprometiam-se a colaborar num funeral nacional do pai caso este se realizasse após as eleições.



"Seja qual for o resultado das próximas eleições, no futuro, nós, a família, junto das instituições e do Presidente eleito, colaboraremos na união da Nação e, a organizar com tempo necessário as condições para homenagem e o funeral nacional do Pai da Nação, o nosso pai, Eng. José Eduardo dos Santos, para que um dia este em dignidade e respeito descanse em paz na terra dos seus antepassados" escreviam na missiva.

José Eduardo dos Santos, morreu a 8 de julho, em Barcelona, Espanha.