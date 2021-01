José Eduardo dos Santos prepara viagem a Angola

J osé Eduardo dos Santos irá deslocar-se a Angola, provavelmente em março. O ex-chefe de Estado aproveitará a estada no país para pedir uma audiência ao seu sucessor, João Lourenço. José Eduardo dos Santos encontra-se atualmente no Dubai, onde está a prestar assistência à filha, Isabel dos Santos, na sequência da morte do marido desta, Sindika Dokolo, em outubro do ano passado.





