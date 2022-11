Justiça vê o copo meio cheio no caso Carlos São Vicente

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um áudio gravado a 27 de outubro, tendo Maria Eugénia Neto (mulher do falecido Agostinho Neto, fundador do MPLA) como protagonista, voltou a pôr na ribalta o caso de Carlos São Vicente. O empresário luso-angolano, CEO do grupo AAA Internacional, casado com Irene Neto, filha de Maria Eugénia e Agostinho Neto, foi condenado em março deste ano a nove anos e meio de prisão pelos crimes de peculato e fraude ...