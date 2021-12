O caminho estreito de João Lourenço

A governação de João Lourenço tem dado sinais contraditórios. A luta contra a corrupção garante-lhe boa imagem externa. Já no plano interno, a tese de que é mais do mesmo com protagonistas diferentes começa a ganhar terreno.

O caminho estreito de João Lourenço









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: O caminho estreito de João Lourenço O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar