O mistério dos ativos que a China entregou a Angola

Os encontros deram origem a dois memorandos. A PGR de Angola diz que Manuel Vicente extravasou as suas competências na gestão da Sonangol.









Onde param os bens que a China Sonangol International Limited (CSIL) concordou em devolver à Sonangol, entre eles uma posição de 50% no Hotel Intercontinental, em Bali, Indonésia, e 50% das ações que a PSTL detinha no edifício Sampoerna Strategic Square, localizado no distrito financeiro de Jacarta, capital daquele país.



O paradeiro destas participações é desconhecido. Não foi reportado pela Sonangol e ...