PGR de Angola acusa Kopelipa e Dino no caso CIF

Os generais Manuel Hélder Vieira Dias Júnior (Kopelipa) e Leopoldino Fragoso do Nascimento (Dino) foram visados com uma pronúncia de acusação de Procuradoria-Geral da República (PGR)no âmbito do processo China Internacional Fund (CIF). Os dois generais já tinham sido constituídos arguidos em outubro de 2020.





