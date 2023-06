Posição minoritária no BFA pode dar controlo do banco

A Gemcorp e o Grupo Carrrinho são candidatos à compra da posição de 48,1% que o BPI tem no Banco de Fomento Angola (BFA). Esta posição poderá transformar-se em maioritária com a venda em bolsa que a Unitel fará de parte do capital do banco.

Posição minoritária no BFA pode dar controlo do banco









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Posição minoritária no BFA pode dar controlo do banco O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar