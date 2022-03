Presidente angolano solidário com vítimas civis pede cessar-fogo para evitar "escalada"

"Como sempre o fizemos com relação às vítimas de outros conflitos em África, no médio oriente ou em outros cantos do mundo, também hoje estendemos a nossa solidariedade para com as vítimas civis do conflito que assola o território ucraniano", afirmou João Lourenço, ao discursar este noite no banquete no Palácio Presidencial cabo-verdiano, na Praia, durante a visita de Estado que está a realizar a Cabo Verde.Angola mantém relações históricas com a Rússia desde o período anticolonial, mesmo após a desintegração da URSS, com João Lourenço a lamentar o regresso da guerra ao continente europeu no banquete oficial oferecido pelo Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves."O mundo acordou a 24 de fevereiro com o ressurgir da guerra na Europa, continente palco das duas guerras mundiais que o planeta conheceu. Embora não seja a primeira vez que a paz é quebrada na Europa, eis que 77 anos depois da segunda guerra mundial, que foi responsável por 50 milhões de vidas humanas perdidas, o 'velho continente' volta a enfrentar de novo esta realidade que a todos preocupa, pelas repercussões que pode atingir, se não houver contenção da parte daqueles diretamente envolvidos e dos líderes mundiais no geral", apontou.Para João Lourenço, "talvez tenha havido nos últimos anos a oportunidade de dialogar e de negociar para se prevenir a guerra". Contudo, "não tendo sido possível fazê-lo antes, há a necessidade, hoje, de se evitar a todo o custo a escalada do conflito para nunca se chegar ao ponto de não retorno"."Saudamos e encorajámos todos os líderes mundiais que de forma incansável se desdobram em múltiplos contactos diplomáticos na busca da paz e da segurança na Europa. Confiamos numa mediação internacional neutra e credível, que seja aceite pela Rússia e pela Ucrânia, e que contribua para se alcançar um cessar-fogo definitivo e a abertura de negociações alargadas para uma paz duradoura para todo o espaço europeu", disse o chefe de Estado angolano.João Lourenço, que iniciou hoje o programa oficial de três dias de visita a Cabo Verde, acrescentou que "com a crise energética e alimentar que se vislumbra à escala mundial, Angola está aberta ao investimento estrangeiro no setor energético do petróleo e do gás", bem como no setor agrícola, de produção de cereais e outros produtos alimentares exportáveis, "a julgar pela disponibilidade de terras aráveis, bom clima e recursos hídricos abundantes".A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.