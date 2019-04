Presidente de Angola anula concurso validado pelo seu ministro

O presidente da República de Angola anulou esta quinta-feira, 18 de Abril, a decisão anunciada pelo seu ministro das telecomunicações e Tecnologias de Informação de atribuir a quarta licença de operador móvel à empresa angolana Telestar.



Desta forma, João Lourenço desautoriza a opção tomada pelo ministro José Carvalho da Rocha, o qual fica agora com uma reduzida margem de manobra para se manter no cargo.





A Casa Civil de João Lourenço, numa nota à imprensa, considera que existiu da parte da Telestar "o incumprimento dos termos das peças do procedimento, na exigência relativa ao balanço e demonstrações de resultados e declaração sobre o volume global de negócios relativo aos últimos três anos".





Na referida nota, João Lourenço adianta que deu ao ministro das Telecomunicações um prazo de 30 dias para lançar um novo concurso público





A Telestar é uma empresa constituída em 2018 com um capital social de 200 mil kwanzas (550 euros) e tem como acionistas o general Manuel João Carneiro (90%) e o empresário António Cardoso Mateus (10%).





Atualmente, Angola tem três operadoras móveis. A Unitel, que tem uma quota de 80% do mercado, a Movicel com perto de 20% e a empresa estatal Angola Telecom, cuja posição é praticamente insignificante. Em novembro de 2018 a operadora sul-africana MTN desistiu do concurso, considerando que o mesmo estava "à partida, viciado".