Rafael Marques: “Portugal tem de ser mais exigente na transparência dos negócios com Angola”

Rafael Marques, presidente do Ufolo – Centros de Estudos para a Boa Governação e fundador do site de investigação Maka Angola é um dos mais notórios ativistas de Angola. Durante a liderança do país protagonizada por José Eduardo dos Santos, denunciou a corrupção, o nepotismo e o tráfico de influências existente no país e chegou a ser condenado a seis meses de prisão em 2015. Em 2019, sinal

...