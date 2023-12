Sonangol foi forçada a ser acionista do BCP

A posição acionista da Sonangol no Millennium BCP, agora de 19,49%, tem sido desde 2007 uma pedra no sapato na gestão da petrolífera. Agora fica-se definitivamente a saber que a empresa foi forçada pelo Governo do seu país, presumivelmente pelo então Presidente, José Eduardo dos Santos, a entrar no capital do banco português. Significa isto que a participação no BCP nunca foi de índole financeira, mas sim de natureza

...