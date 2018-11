Sonangol vai vender participação na Unitel

A Sonangol vai vender a participação de 25% que detém na Unitel, a operadora de telecomunicações liderada por Isabel dos Santos. O anúncio foi feito esta quinta-feira, 15 de Novembro, pelo presidente do conselho de administração da petrolífera angolana, Carlos Saturnino, durante a apresentação do "Programa Regeneração".





A informação foi avançada pelos jornais angolanos Mercado Novo Jornal, nas respectivas edições online.



A participação da Unitel faz parte de uma lista de 52 activos que o Governo angolano decidiu alienar até

Dezembro do próximo ano. O "Programa Regeneração" foi no dado ao processo de reestruturação da Sonangol, o qual contempla também a privatização parcial da própria petrolífera.





A Unitel, a maior operadora de telecomunicações móveis em Angola, tem como accionistas, com 25% cada um, a Vidatel, a Geni, a Mercury e a PT Ventures. A participação da Sonangol na Unitel está materializada através da Mercury, uma subsidiária de serviços de telecomunicações.



Além disso, a UnItel é a maior accionista do BFA (Banco Fomento Angola), do qual detém 51,9% do capital. Esta posição foi alcançada em Outubro de 2016, após Isabel dos Santos ter acordado com os espanhóis do Caixabank a ssua saída do BPI. A contrapartida foi a a venda por parte do BPI de 2% do capital do BFA, circunstância que permitiu à empresária angolana garantir o controlo daquele banco angolano.