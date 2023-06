Vice-governador pode suceder a Massano na liderança do Banco Nacional de Angola

Pedro Castro e Silva, atual vice-governador do Banco Nacional de Angola (BNA) poderá ser o novo líder do banco central, em substituição de José Lima Massano que na quinta-feira foi nomeado ministro do Estado e da Coordenação Económica em substituição de Manuel Nunes Júnior.





Pedro Castro e Silva integra uma lista de três nomes que foi entregue à Assembleia Nacional, órgão a quem caberá a nomeação do novo governador do BNA.

Pedro Castro Silva, que está ao serviço do BNA desde 2011, tem a vantagem de ser próximo do agora ministro da Economia, José Lima Massano.



Antes disso foi chefe do departamento de marketing e comunicação do BAI (Banco Angolano de Investimentos). É licenciado em Gestão Financeira pela Universidade de Indiana, USA e MBA pela Escola Superior de Comércio de Paris.

A exoneração de Nunes Júnior e a nomeação de Lima Massano foi justificada pelo presidente de Angola, João Lourenço, através da fórmula habitual: "conveniência de serviço".





Manuel Nunes Júnior foi demitido depois de o governo anunciar a subida do preço da gasolina em consequência da retirada parcial dos subsídios aos combustíveis.





Esta medida, de acordo com a agência Lusa, suscitou protestos de taxistas e moto taxistas em várias províncias, de que resultaram mortos e feridos, com estes profissionais, que beneficiam de isenções, a queixarem-se de atrasos na entrega dos cartões que lhes permitem aceder ao beneficio.