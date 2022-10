Governo de Angola nacionaliza Unitel e afasta Isabel dos Santos

O Governo de Angola nacionalizou a posição de 25% que Isabel dos Santos tinha na operada de telecomunicações Unitel, através da Vidatel.





No despacho presidencial que decreta a apropriação, a que o Negócios teve acesso, diz-se que este é o "meio mais adequado, necessário e proporcional para a salvaguarda da situação jurídica da empresa e garantia do interesse do Estado" e que a medida foi tomada "esgotadas todas as possibilidades de acordo com o acionista visado e havendo concordância de outro acionista" .





O despacho de João Lourenço transfere a posição da Vidatel para o Instituto de Gestão de Ativos do Estado e estabelece como "competência do departamento ministerial responsável pelas Finanças Públicas o pagamento de indemnização, quando e se devida, nos termos da lei".





Em janeiro deste ano, a PGR de Angola já havia procedido à à apreensão de 25% das participações sociais que a sociedade comercial Geni, do general Leopoldino Fragoso do Nascimento, detinha na Unitel. detém no capital social da Unitel".



Os outros 50% da operadora eram controlados pela Sonangol.