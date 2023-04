EUA criam 236 mil empregos em março. Taxa de desemprego recua para 3,5%

A economia dos Estados Unidos criou 236 mil empregos em março, abaixo dos 326 mil postos de trabalho gerados em fevereiro, revelou esta sexta-feira o Departamento do Trabalho dos EUA. No entanto, a taxa de desemprego desceu dos 3,6% registados em fevereiro para os 3,5%.De acordo com os dados hoje divulgados, o número de pessoas desempregadas na maior economia mundial diminuiu em 100 mil, para 5,8 milhões.O setor do lazer, alojamento e restauração foi responsável por 72 mil novos postos de trabalho, abaixo da média mensal de 95 mil empregos criados nos últimos seis meses. O emprego neste setor encontra-se ainda 2,2%, ou 368 mil empregos, abaixo dos níveis de fevereiro de 2020, antes da pandemia da covid-19.O setor público gerou 47 mil empregos, enquanto no comércio a retalho assistiu-se a uma quebra de 15 mil postos de trabalho.O valor do pagamento por hora trabalhada no setor privado subiu 0,3% no mês passado face a fevereiro, para 33,18 dólares.Os números de criação de emprego nos dois primeiros meses do ano foram revistos. Assim, em janeiro foram gerados 472 mil postos de trabalho, em vez de 504 mil, enquanto em fevereiro a criação de emprego foi de 326 mil, mais 15 mil do que o originalmente anunciado.