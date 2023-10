Consumo impulsiona PIB norte-americano. Crescimento de 4,9% no terceiro trimestre

A economia norte-americana cresceu 4,9% no terceiro trimestre, o ritmo mais elevado desde os últimos três meses de 2021 e bastante acima dos 4,5% esperados pelos economistas, revelou esta quinta-feira o gabinete de análise económica dos EUA.O motor do desempenho, que mais do que duplica os 2,1% registados no segundo trimestre (inicialmente estimados em 2,4%) foram as despesas de consumo dos particulares, que avançaram 4%, mas também reflete o aumento nos gastos públicos.

Por outro lado, o índice de despesas de consumo privado (PCE) subjacente - que exclui alimentos e energia - aumentou 2,4%, o que compara com os 3,7% no trimestre anterior. Este é ainda o valor mais baixo do PCE subjacente desde 2020.



Estes dados dão sinais contraditórios para a Reserva Federal (Fed) na definição da política monetária: por um lado, a robustez da economia indicia que a maior economia mundial poderá suportar uma continuação de políticas restritivas, mas a desaceleração do PCE subjacente, um indicador para a inflação, abre a porta a que possa haver uma moderação nas taxas diretoras.