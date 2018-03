EUA aplicaram sanções à Rússia por interferência nas eleições presidenciais

O tema já fez correr muita tinta. Já tinham sido tomadas medidas judiciais e hoje foi a vez da Administração norte-americana. O Departamento do Tesouro dos EUA decidiu aplicar sanções sobre a Rússia. Concretamente, os visados desta medida são 19 cidadãos e cinco grupos russos, incluindo os serviços de inteligência, adianta a Reuters, que cita as autoridades americanas.





Neste grupo de cidadãos e entidades estão nomes que já constavam da acusação formal, anunciada em Fevereiro, pelo gabinete do Procurador Especial Robert Mueller, a 13 cidadãos russos e três entidades russas por ingerência no processo eleitoral norte-americano.





Steve Mnuchin (na foto), secretário do Tesouro, adiantou ainda que vão ser aplicadas mais sanções contra membros do governo russo e oligarcas "por actividades desestabilizadoras". Apesar de o responsável não ter fornecido muitos detalhes, nomeadamente quando é que essas novas penalizações podem entrar em vigor, Mnuchin esclareceu que as sanções podem prejudicar o acesso dessas personalidades ao sistema financeiro norte-americano.





"A Administração foi confrontada e está a combater actividade cibernética russa maligna, incluindo a sua tentativa para interferir nas eleições norte-americanas, ataques cibernéticos destrutivos e intrusões que visam infra-estruturas importantes", disse o responsável em comunicado citado pela agência.