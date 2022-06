Fed revê em baixa crescimento este ano para 1,7%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Reserva Federal (Fed) norte-americana reviu em baixa as previsões de crescimento da maior economia mundial para este ano, apontando agora para uma expansão de 1,7% no produto interno bruto (PIB) em vez dos 2,8% avançados em março.Para 2023 a Fed estima um crescimento idêntico (1,7%), quando em março antecipava uma subida de 2,2%, enquanto em 2024 o PIB deverá aumentar 1,9%, uma décima abaixo do previsto anteriormente.Já quanto à inflação, a autoridade monetária liderada por Jerome Powell aponta para um valor de 5,2% este ano, acima dos 4,3% esperados em março, devendo a inflação subjacente, que exclui os preços da energia e alimentos, fixar-se em 4,3%, duas décimas acima das previsões de março.Em 2023 a variação dos preços deverá abrandar para 2,6%, abaixo dos 2,7% antecipados em março, enquanto em 2024 a Fed aponta para uma inflação de 2,2%, igualmente uma décima inferior ao previsto anteriormente.