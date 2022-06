Fed sobe juros em 75 pontos. Há 28 anos que não era tão agressiva

A Reserva Federal norte-americana aumentou a taxa dos fundos federais em 75 pontos base, que passa assim para um intervalo entre 1,5% e 1,75%.

O banco central dos EUA iniciou um ciclo de subida dos juros diretores em março passado, com um aumento de 25 pontos base. Na reunião seguinte, a de maio, procedeu a um incremento maior: 50 pontos base. Nessa altura, afastava a possibilidade de optar por uma subida de 75 pontos e o consenso apontava para que procedesse a mais dois aumentos, de 50 pontos base cada, nas reuniões de junho e julho.

Leia Também Fed revê em baixa crescimento este ano para 1,7%

Acontece que desde finais da semana passada que começaram a crescer as apostas de que a Fed poderia ir já para os 75 pontos base, de modo a tentar conter a inflação – que em maio renovou inesperadamente máximos dos últimos 40 anos, uma vez que se estimava que o pico já tivesse passado.

E foi precisamente isso que aconteceu, tratando-se assim do maior incremento desde 1994.





Além disso, a Fed sinalizou que vai continuar a subir os juros de referência, este ano, ao mais rápido ritmo das últimas décadas – isto enquanto continua a tentar abrandar a economia e combater a inflação.

O presidente do banco central, Jerome Powell, já tinha dito que a Fed poderia aumentar os juros em todas as reuniões deste ano, mas a dimensão está a ser superior ao que inicialmente se previa.

Entretanto, o "dot plot" – um mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores – aponta para uma subida de 50 pontos base dos juros diretores em todas as restantes reuniões deste ano da Fed, ou seja: em julho, setembro, novembro e dezembro.

De acordo com o "dot plot", a Fed aponta para que a taxa diretora esteja nos 3,4% no final de 2022, 3,8% no final de 2023 e 3,4% no final de 2024.



A Reserva Federal alterou entretanto a referência feita à meta de 2% para a inflação, de "espera" para "compromete-se".





O sobe-e-desce dos últimos anos nos juros diretores



Depois de cerca de sete anos sem mexer nos juros (tinha-os cortado em dezembro de 2008), que se mantiveram em mínimos históricos entre 0% e 0,25%, a Reserva Federal elevou nove vezes os juros entre finais de 2015 e dezembro de 2018.



A Fed procedeu ao primeiro aumento (de 25 pontos base) em dezembro de 2015 e posteriormente voltou a incrementar em 25 pontos base a taxa diretora em dezembro de 2016. Seguiram-se mais três subidas de 25 pontos base em 2017 e mais quatro aumentos em 2018.



Entretanto, em julho de 2019 procedeu ao primeiro corte desde dezembro de 2008. Ou seja, 10 anos e meio depois, regressou a uma política de estímulos à economia, num momento de desaceleração.



Powell tinha declarado que esse corte de 25 pontos base da taxa dos fundos federais em julho não seria o início de um longo ciclo de descidas. Mas em setembro desse ano voltou a descer os juros diretores e voltou a fazê-lo na reunião de política monetária de outubro - altura em que regressou a um intervalo entre 0% e 0,25%. E assim ficou até março deste ano, quando iniciou novo ciclo de subidas.

(notícia em atualização)