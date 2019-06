Milionários propõem imposto sobre riqueza nos EUA

"Estamos a escrever para pedir a todos os candidatos a presidente, sejam eles Republicanos ou Democratas, para apoiarem um imposto moderado sobre a fortuna" dos mais ricos, ou seja, sobre a "nossa" fortuna, esclarecem na missiva tornada pública esta segunda-feira.

A carta está assinada por 19 pessoas, uma delas anónima, e cujo nome mais sonante é o de George Soros.

Estes responsáveis defendem que se aplique uma taxa adicional sobre as grandes fortunas, de forma a diminuir a discrepância de rendimentos e arranjar forma de financiar o combate às alterações climáticas ou questões de saúde pública.

"O próximo dólar [gerado] por receitas fiscais deve vir dos financeiramente mais afortunados, não dos americanos de rendimento médio ou baixo", defendem os responsáveis na carta.

E há candidatos que apoiam a ideia. De acordo com a carta, os Democratas Elizabeth Warren, Pete

Buttigieg e Beto O’Rourke subscrevem a medida, com Elizabeth Warrena ter um plano que defende uma taxa de 2% sobre ativos – que incluem ações, obrigações, barcos, carros e arte – iguais ou superiores a 50 milhões de dólares, mais 1% sobre ativos acima de mil milhões de dólares, segundo a Bloomberg. A candidata estima que este esquema poderá gerar cerca de 3 biliões de dólares em receita fiscal no espaço de 10 anos.

A carta endereçada aos candidatos presidenciais, defende que um imposto sobre a riqueza "fortalece a liberdade e democracia americana" além de ser "patriótico".