Trump chama líderes do Congresso para uma reunião sobre segurança nas fronteiras

O presidente dos Estados Unidos convidou esta terça-feira os líderes do Congresso para uma reunião bipartidária sobre segurança das fronteiras na Casa Branca, numa altura em que o "shutdown" do governo federal já vai na sua segunda semana, devido à exigência de Trump de um muro na fronteira com o México.

Reuters

Segundo a Reuters, o convite do presidente, que foi descrito por fontes do Congresso como um briefing e não como uma sessão de negociação, foi enviado aos líderes partidários do Senado e da Câmara dos Representantes. A agência noticiosa sublinha que não ficou claro se os líderes vão comparecer à reunião, marcada para esta quarta-feira.

A Câmara e o Senado vão reunir-se na quarta-feira para marcar o último dia do Congresso de 2017-2018, controlado pelos republicanos, sem sinais de um plano viável para acabar com o "shutdown" de cerca de um quarto do governo federal, que afeta cerca de 800.000 trabalhadores.

Na quinta-feira, quando os democratas assumirem o controlo da Câmara dos Representantes, pretendem aprovar um pacote de gastos para acabar com a paralisação. Mas as suas perspetivas são sombrias no Senado, que já aprovou medidas semelhantes, mas que desde então se ajustou às exigências de financiamento do muro.

Trump desencadeou a paralisação, que começou a 22 de Dezembro, insistindo na necessidade de incluir no orçamento a construção de um muro na fronteira com o México, que custa cerca de 5 mil milhões de dólares, e que é visto pelo presidente como crucial para conter a imigração ilegal.

O pacote dos democratas inclui um projeto de lei para financiar o Departamento de Segurança Interna os níveis atuais até 8 de fevereiro e fornecer 1,3 mil milhões de dólares para cercas de fronteira e 300 milhões de dólares para outros itens de segurança de fronteiras, incluindo tecnologia e câmaras.

A segunda parte do pacote financiaria agências federais que estão agora sem financiamento, como os departamentos de Justiça, Comércio e Transporte, até 30 de Setembro.

O pacote dos democratas não contém os 5 mil milhões de dólares que Trump pretende. McConnell, líder da maioria do Senado, já disse que os republicanos não aprovarão um pacote de gastos que não seja apoiado por Trump.