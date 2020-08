Trump retirado de conferência de imprensa devido a tiroteio junto à Casa Branca

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020











"It might not have anything to do with me," Trump tells us after law enforcement shot a suspect outside the White House. pic.twitter.com/sKJLxIbV6h — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) August 10, 2020













O presidente dos EUA foi retirado de uma conferência de imprensa pelos serviços de segurança esta segunda-feira. Quando regressou à sala, oito minutos mais tarde, Trump informou que tinha havido um tiroteio perto da Casa Branca e que o suspeito teria sido baleado.Jennifer Jacobs, correspondente da Bloomberg na Casa Branca, partilhou no Twitter imagens da saída abrupta de Trump da conferência de imprensa.Minutos mais tarde, Jacobs partilhou novamente no Twitter citando o presidente como tendo dito aos jornalistas: "Pode não ter tido nada a ver comigo". Trump indicou aos jornalistas presentes no "briefing" que "alguém foi atingido e levado para o hospital". O presidente disse desconhecer o estado de saúde da pessoa baleada.O tiroteio não ocorreu no perímetro da Casa Branca mas "muito perto", acrescentou, indicando ainda que um agente da autoridade disparou e atingiu um indivíduo que estaria armado. "Foi o suspeito que foi alvejado", disse.