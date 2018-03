Líderes das Coreias reúnem-se a 27 de Abril

Kim Jong Un, da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, da Coreia do Sul, deverão reunir-se no próximo dia 27 de Abril, revelam as agências de informação internacionais. Será o primeiro encontro entre os líderes das duas Coreias em 11 anos.

Kim Jong Un deverá assim tornar-se no primeiro líder da Coreia do Norte a pisar solo sul coreano e a reunião será histórica, já que os líderes dos dois países só se encontraram duas vezes desde que a península foi dividida, em 1948.

A cimeira entre os dois países surge depois de Kim Jong Un ter estado na China. O líder da Coreia do Norte esteve numa visita não oficial à China entre domingo e quarta-feira. Esta foi a primeira viagem conhecida de Kim Jong Un para fora da Coreia do Norte desde que tomou posse, em 2011. E deverá ter servido para preparar uma cimeira que contará com a presença da Coreia do Sul e dos EUA, revelava a Reuters.

Esta quinta-feira, as agências adiantam que foi marcada a cimeira entre as duas Coreias que será uma antecipação de uma reunião entre Kim Jong Un e o presidente dos EUA.

A China revelou ontem que o líder norte-coreano se demonstrou disponível para encontros e negociações com vista ao abandono das armas nucleares, depois de ter tido uma reunião com o presidente da China, Xi Jinping.