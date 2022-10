Xi Jinping assegura terceiro mandato, reforça poderes e rodeia-se de aliados

O líder da China, Xi Jinping, assegurou este domingo o terceiro mandato no poder, quebrando a tradição desde a morte de Mao Zedong de apenas dois mandatos. A liderança do Partido Comunista Chinês (PCC) foi reforçada com aliados de Xi.





A reeleição foi confirmada na votação à porta fechada no XX Congresso do PCC que decorreu no Grande Salão do Povo, em Pequim. Para o topo diretivo do partido – o Comité Permanente do Politburo – foram nomeados os mais próximos do líder chinês. O órgão, composto por sete elementos, reúne as figuras mais influentes.





Xi Jinping, de 69 anos, avança para o terceiro mandato de cinco anos como secretário-geral do PCC e abrindo porta à eternização no poder. A recondução na presidência do país deve acontecer na próxima primavera. "A jornada pela frente é longa e árdua, mas com passos determinados, chegaremos ao nosso destino", afirmou o líder chinês.



Depois de ter sido reeleito, Jinping reafirmou a agenda política e económica, com o objetivo de ter um papel no xadrez internacional.

Os sete poderosos

Depois da eleição como secretário-geral do PCC, Xi Jinping apareceu ladeado pelos elementos do Comité Permanente do Politburo, pela ordem de importância – e poder. A maior parte tem fortes ligações a Xi ou foram promovidos pelo líder chinês.



O secretário do partido em Xangai, Li Qiang, que foi alvo de críticas pela política de isolamento no início deste ano, surgiu como a segunda figura e é apontado como futuro primeiro-ministro. O atual titular do cargo - Li Keqiang – que deverá sair na primavera do próximo ano, foi afastado dos lugares de topo.



Zho Leji, que liderou a comissão disciplinar do partido nos últimos cinco anos, surgiu como a terceira figura na linha da cúpula do PCC.



Na quarta posição surge Wang Huning, que tem sido um dos principais conselheiros de Xi na última década e é visto como o principal teórico do partido. Na lista segue-se Cai Qi, que trabalhou durante várias décadas com Xi Jinping nas províncias de Fujian e Zhejiang e pode assumir a responsabilidade pela propaganda do partido.



O sexto membro do nucelo duro do PCC, Ding Xuexiang é o membro mais novo da nova liderança. Com 60 anos, poderá ser nomeado vice-primeiro-ministro.





Li Xi, o líder do partido na província de Guangdong, surgiu como a sétima figura do Comité Permanente.





O politburo foi reduzido de 25 para 24 elementos.