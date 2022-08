O primeiro-ministro é uma subtil voz discordante da "política de zero casos" de Xi. Os apelos de Li a uma estabilização económica já geraram especulação sobre clivagens na cúpula do poder.

Li Keqiang O primeiro-ministro é uma subtil voz discordante da "política de zero casos" de Xi. Os apelos de Li a uma estabilização económica já geraram especulação sobre clivagens na cúpula do poder.

O fundador da Alibaba, tornou-se um símbolo do controlo de Pequim sobre as tecnológicas. Ma "tornou-se demasiado poderoso num país que só permite um centro de poder", lembra o FT.

Jack Ma O fundador da Alibaba, tornou-se um símbolo do controlo de Pequim sobre as tecnológicas. Ma "tornou-se demasiado poderoso num país que só permite um centro de poder", lembra o FT.