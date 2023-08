Além de Putin, também Xi Jinping deverá não aparecer no G20

Leia Também Exportações e importações de bens no G20 caem no segundo trimestre

A tensão entre China e Índia pode estar a subir de nível. O presidente chinês Xi Jinping está a planear não marcar presença no próximo encontro do G20, de acordo com várias fontes diplomáticas envolvidas no processo, citadas pela Bloomberg.Até ao momento ainda não está claro quem irá substituir o líder chinês na cimeira que ocorrerá em Nova Deli. Se, por um lado, algumas fontes indicaram à agência de informação que será o primeiro-ministro Li Qiang a assumir esta tarefa, outras referirarm que ainda está por nomear alguém do Executivo, que não o chefe de Governo.Além disso, a tensão entre os dois países com mais população do mundo pode impedir que, após o encontro, seja emitido um comunicado conjunto pela primeira vez desde que este fórum económico foi constituido em 1999.Esta possível ausência de Xi já tinha sido noticiada pela Reuters, sendo que esta quinta-feira fonte oficial do país anfitrião afirmou que todo o protocolo está preparado para receber o presidente chinês.Contactado pela Bloomberg, fonte oficial do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros afirmou que "não tinha nada a dizer neste momento". Por seu lado, o homólogo indiano recusou comentar o assunto.Quem já confirmou que não vai estar presente na cimeira, que decorre nos próximos dias 9 e 10 de setembro, é o presidente russo Vladimir Putin. Diante da possibilidade de ser capturado, sob mandado do Tribunal Penal Internacional, o chefe de Estado será representado pelo seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov.