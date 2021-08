Alemanha: Conservadores e SPD empatados nas intenções de voto

O bloco conservador e o Partido Social Democrata (SPD) estavam empatados em termos de intenções de voto, com 22%, numa sondagem divulgada este domingo, 22 de agosto, pelo diário Bild, a cinco semanas das eleições de 26 de setembro na Alemanha.





Trata-se do valor mais baixo da União Democrática Cristã, o partido de Angela Merkel, e da União Social Cristã (CDU/CSU) em toda a legislatura, que perdem três pontos percentuais em relação à semana passada, segundo a agência EFE.





É também a primeira vez, desde abril de 2017, que o SPD iguala o bloco CDU/CSU, ao subir dois pontos percentuais.





A sondagem de opinião Insa confirma a descida das últimas semanas dos Verdes, que perderam o segundo lugar e surgem agora em terceiro, com 17% (menos um ponto percentual), depois de terem estado quase ao mesmo nível dos conservadores.





Se as eleições fossem hoje, também teriam assento no parlamento o partido liberal FDP, com 13% dos votos, a Alternativa para a Alemanha (AfD, extrema-direita), com 12%, e a Esquerda, com 7%.





Com estes resultados, haveria várias hipóteses de coligações, uma das quais excluiria os conservadores, após 16 anos de governo de Angela Merkel, se o próximo executivo juntasse SPD, Verdes e FDP.





Em outra coligação aritmeticamente possível para uma maioria no parlamento, os conservadores e sociais-democratas, atualmente no governo, poderiam acrescentar os verdes ou os liberais, mas também seria possível uma aliança entre conservadores, verdes e liberais, acrescenta a EFE.





A atual chanceler alemã, Angela Merkel, 65 anos, não se recandidata, depois de ter chefiado o governo desde 2005.