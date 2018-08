Alemanha quer novo sistema global de transferências financeiras independente dos EUA

As operações financeiras realizadas pelas empresas da União Europeia não podem continuar a ser supervisionadas pelos Estados Unidos, pelo que a Europa deve encetar esforços com vista à criação de um novo sistema global de transferências financeiras, defende o ministro alemão dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas.





Em entrevista concedida ao alemão Handelsblatt, Maas afirmou que a criação de um novo canal independente de pagamentos é essencial para que as empresas europeias que realizem negócios com o Irão evitem ser atingidas por sanções aplicadas pelos Estados Unidos.





A declaração do governante germânico está relacionada com a recente readopção de sanções contra Teerão pelos EUA, uma decisão da administração liderada por Donald Trump que sempre se mostrou contrária ao acordo sobre o programa nuclear iraniano alcançado pelo anterior presidente, Barack Obama, e que permitiu levantar as sanções que há muito pendiam sobre o regime iraniano.