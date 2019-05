UE rejeita ultimato do Irão para novo acordo nuclear

A União Europeia, juntamente com os ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Reino Unido e Alemanha, recusa o ultimato feito pelo Irão, mas garante que mantém o compromisso assumido no âmbito do acordo sobre o programa nuclear iraniano firmado em 2015.





"Rejeitamos quaisquer ultimatos e vamos avaliar o cumprimento do Irão com base na prestação iraniana relativamente aos compromissos assumidos no âmbito do Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla inglesa, e que diz respeito ao acordo nuclear iraniano) e do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (NPT)", refere o comunicado conjunto assinado pela chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros francês, britânico e alemão.