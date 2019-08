Pequim revelou que dentro de duas semanas voltará às negociações com Washington com vista a um acordo comercial. EUA adiam até 15 de dezembro a aplicação da tarifa aduaneira agravada de 10%, prevista para setembro, sobre uma parte dos bens chineses alvo do proteccionismo da administração Trump.

Uma conversa telefónica mantida esta manhã permitiu desbloquear o impasse entre Washington e Pequim que provocou uma escalada na disputa entre os dois países. O Ministério do Comércio chinês revelou que o vice-primeiro-ministro, Liu He, esteve esta manhã ao telefone com Robert Lighthizer, representante norte-americano para o comércio e responsável pela chefia das conversações com Pequim, e com o líder do Tesouro, Steven Mnuchin, com quem acordou o regresso às negociações dentro das próximas duas semanas. As negociações serão retomadas via telefone até estarem reunidas as condições que permitam novas conversações cara a cara.







Também o gabinete de Robert Lighthizer divulgou um comunicado em que é anunciado o adiamento da entrada em vigor da taxa reforçada de 10% sobre bens chineses, conjunto de inclui computadores portáteis, telemóveis, consolas de vídeo-jogos, monitores de computadores, alguns brinquedos, algum vestuário e calçado. Continuar a ler



Após novo bloqueio nas negociações



A entrada em vigor desta taxa, que se junta às tarifas de 10% e 25% já em vigor sobre a importação de bens oriundos da China avaliados em 250 mil milhões de dólares, faria com que praticamente todos os produtos chineses fossem alvo de taxas agravadas.



Pequim, que começou por logo prometer retaliar, acabou por concretizar a sua ação através da abertura de uma frente cambial na guerra comercial promovida pela administração Trump, desvalorizando o yuan para mínimos de 11 anos e provocando fortes abalos nos mercados mundiais. Foi ainda noticiado que as autoridades chinesas haviam dado instruções para que as empresas estatais do país deixassem de comprar bens agrícolas aos EUA, o que já levou Donald Trump a procurar alternativas como é exemplo o



Todavia, ao contrário do sucedido há uma semana, a notícia de hoje está a ser bem recebida pelos investidores, mais otimistas quanto a um desfecho positivo das conversações formalmente iniciadas em julho do ano passado e, acima de tudo, menos receosos de nova escalada protecionista.



Como tal, Wall Street que até negociou em queda nos primeiros minutos da sessão desta terça-feira, inverteu rapidamente para terreno positivo, com ganhos superiores a 1%. Já o ouro recua agora acima de 1% ao ver diminuído o respetivo valor enquanto ativo de refúgio.



(Notícia em atualização) O gabinete do Comércio dos EUA referiu ainda que além deste adiamento, haverá mesmo bens a serem retirados da lista de produtos com taxas agravadas por razões de "saúde, prudência, segurança nacional e outros factores". A imprensa americana noticiava há uma semana que Donald Trump tinha decidido avançar com novas tarifas apesar sem a concordância dos conselheiros e restante administração envolvida nas conversações.(Notícia em atualização)

