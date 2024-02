EUA e Reino Unido lançam novos ataques contra alvos houthis no Iémen

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram este sábado novos ataques contra alvos dos rebeldes houthis no Iémen, atingindo 36 locais. Trata-se do segundo dia consecutivo de operações militares por parte dos EUA depois do ataque no passado fim de semana a tropas norte-americanas.





De acordo com o Pentágono, os ataques atingiram locais que serviam de armazenamento de armas, sistemas de lançamento de mísseis e outros meios que os rebeldes houthis utilizavam para atacar embarcações no Mar Vermelho.





Esta ação conjunta envia uma mensagem clara aos houthis de que continuarão a sofrer as consequências se não acabarem com os ataques a navios internacionais e navios de guerra", afirmou o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin.



Os houthis prometem responder a estes novos ataques.





Os ataques no Iémen decorrem em simultâneo com uma campanha de retaliação militar dos EUA pela morte de três soldados norte-americanos num ataque com drones num posto avançado na Jordânia.

Na sexta-feira, os EUA levaram a cabo a primeira vaga de ataques, atingindo o Iraque e a Síria contra mais de 85 alvos ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.