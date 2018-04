EUA querem agravar em 50 mil milhões de dólares taxas alfandegárias a importações chinesas

Esta lista, que visa importações representando "aproximadamente 50 mil milhões de dólares" (41 mil milhões de euros), inclui 1.300 produtos de diferentes sectores, como aeronáutica, tecnologias de informação e comunicação ou ainda robótica e máquinas, explicou o organismo em comunicado.

O presidente norte-americano tinha anunciado, no passado dia 22 de Março, a intenção de taxar as importações chinesas, no âmbito da sua guerra contra o dumping no aço e alumínio, evocando então um valor que poderia ir até 60 mil milhões de dólares.

A divulgação da lista de produtos sujeitos ao agravamento das tarifas alfandegárias marca o arranque de um período de consulta pública que deverá durar cerca de dois meses, findos os quais a representação dos EUA para o comércio internacional deverá anunciar uma "determinação final", sublinha a Reuters.

Está marcada para 15 de Maio uma audição pública sobre estas tarifas alfandegárias.