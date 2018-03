OMC atenta e cautelosa face às consequências das tarifas sobre o aço e alumínio

A Organização Mundial do Comércio (OMC) disse hoje estar a observar com grande atenção e cautela as primeiras consequências da decisão dos Estados Unidos de colocar barreiras aduaneiras ao comércio do aço e alumínio.

Citada pela agência EFE, a OMC mantém-se "expectante" face ao rumo e às proporções das consequências provocadas pela medida dos Estados Unidos.





Por sua vez, o ex-comissário do Comércio da União Europeia, Pascal Lamy, disse que a medida norte-americana é "típica da idade média" e que "será paga pelos consumidores".