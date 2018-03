China vai baixar IVA a empresas penalizadas por tarifas impostas por Trump

Damir Sagolj

Esta medida, que entrará em vigor a 1 de Maio, surge no meio de uma iminente guerra comercial entre Washington e Pequim.

Esta decisão deverá impulsionar a procura interna. A taxa de IVA descerá de 17 para 16% no sector manufactureiro, enquanto nos restantes sectores a taxa baixará de 11 para 10%.

Os analistas da Goldman Sachs acreditam que "nas próximas semanas" deverão ser anunciadas mais descidas nos impostos, nomeadamente no IRS.

Até agora, a resposta de Pequim às anunciadas tarifas no valor de 60 mil milhões de dólares impostas pelos EUA tem sido discreta, avaliada em apenas três mil milhões de dólares de agravamento nas tarifas sobre produtos americanos.

A China tem tentado evitar uma guerra comercial com os EUA, considerando que "ninguém sai vencedor" de uma situação de hostilidade económica.