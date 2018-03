Trump pondera travar investimento chinês nas tecnológicas americanas

A Casa Branca estará a ponderar a possibilidade de travar o investimento de empresas chinesas no sector tecnológico norte-americano, considerado uma área “sensível”. Para tal, a administração liderada por Donald Trump admite invocar uma lei reservada para emergências nacionais, noticia esta terça-feira a Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo.

Este seria mais um capítulo na guerra comercial entre Washington e Pequim, iniciada com a imposição pelos EUA de tarifas à importação de vários produtos chineses.

De acordo com as fontes ouvidas pela Bloomberg, funcionários do Departamento do Tesouro estão a identificar áreas tecnológicas consideradas particularmente sensíveis, como, por exemplo, os semicondutores e as telecomunicações 5G.