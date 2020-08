Fórum de Davos de 2021 adiado para o verão

Em comunicado, um porta-voz da organização referiu que "a opinião de especialistas" indicou que não era possível organizar o fórum "de forma segura em janeiro".O encontro anual de Davos de 2021 foi, por isso, reprogramado "para o início do próximo verão", acrescentou."A decisão não foi fácil, uma vez que é urgente reunir os líderes mundiais" para uma "grande redefinição pós-covid", indicou a organização, sem indicar as datas precisas da reunião."Vão receber os detalhes sobre as datas e o local do fórum agora reprogramado assim que estejam reunidas as condições para garantir a saúde e a segurança de todos os participantes e dos que os acolhem", indicou a organização, dando a entender que a reunião poderá ter mais mudanças.No início de junho, a direção do Fórum Económico Mundial indicou que queria manter a reunião anual na pequena localidade dos Alpes suíços, mas com uma configuração diferente, envolvendo "diálogos presenciais e virtuais".Agora, além da reunião reprogramada para o verão, a direção indicou que vai organizar na semana de 25 de janeiro, "diálogos de alto nível por videoconferência durante os quais os dirigentes mundiais podem partilhar os seus pontos de vista sobre o mundo em 2021".A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.