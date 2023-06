Grupo Wagner recua na marcha sobre Moscovo para “evitar derramamento de sangue”

Os combatentes mercenários russos amotinados que percorreram a maior parte do caminho para Moscovo a partir de Rostov-on-Don, na fronteira com a Ucrânia, concordaram em voltar para evitar derramamento de sangue. As negociações foram intermediadas pelo bielorrusso, Alexander Lukashenko, e em troca foram dadas garantias de segurança para os rebeldes, adianta a agência Reuters, que cita fontes do gabinete de Lukashenko.

Segundo o comunicado oficial do governo da Bielorrússia, as negociações entre as duas partes demoraram todo o dia. "Yevgeny Progozhin aceitou a porposta do presidente da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko de parar o movimentos de pessoas armadas do grupo Wagner na Rússia e tomar ações para desescalar as tensões. Neste momento, está em cima da mesa uma opção absolutamente rentável e aceitável para resolver a situação, com garantias de segurança para os combatentes do grupo Wagner."

Prigozhin, líder do grupo Wagner, justificou a ação com declarações de que os seus homens estavam numa "marcha por justiça" para tirar do poder os comandantes russos corruptos e incompetentes que ele culpa pelo facto de estarem a perder a guerra na Ucrânia.





Poucos minutos depois do comunicado de Lukashenko, foi a vez de Yevgeny Prigozhin, através de um audio colocado no Telegram, vir afirmar que ele e as suas forças estavam a dar meia volta e a "voltar ao acampamento, de acordo com o planeado", adianta o The New York Times.



Zelensky já reagiu





Pouco depois de o mercenário russo anunciar o recuo das suas forças, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou, numa mensagem no Twitter que "hoje, o mundo viu que os líderes da Rússia não controlam nada".











Também o Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou este sábado avanços em várias direções da frente leste, no âmbito da ofensiva contra as forças de Moscovo. Segundo a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, a ofensiva dirige-se simultaneamente "em várias direções", inclusive em direção à cidade de Bakhmut, enquanto o lado russo prossegue intensos bombardeamentos contra as tropas ucranianas.





(notícia em atualização)