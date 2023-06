Párias do grupo Wagner ameaçam África

O choque frontal entre o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin e o presidente russo, Vladimir Putin, vai ter efeitos em África. O grupo Wagner (cujos mercenários, agora se diz, irão ser integrados no exército russo) era uma extensão diplomática do Kremlin em países como o Sudão, Mali, República Centro-Africana e marcaram presença no norte de Moçambique para proteger os investimentos no gás natural da TotalEnergies.Em maio deste ano, em declarações à Deutsche Welle , Julian Rademeyer, analista da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional classificava o grupo Wagner como um instrumento militar do Kremlin para a crescente influência económica e militar da Rússia em África.

De acordo com analistas, além de influência militar, a Rússia usava também o grupo Wagner para ter o acesso a matérias-primas, como o ouro e o urânio.

Os serviços de inteligência norte-americanos foram ainda mais longe na importância estratégica deste grupo mercenário para a Rússia, defendendo que um dos seus objetivos passava por criar uma "confederação" de Estados antiocidentais em África.Com a exílio de Yevgeny Prigozhin na Bielorrúsia, os mercenários do grupo Wagner destacados em África perdem as suas referências e ameaçam transformar-se numa espécie de párias, podendo começar a agir por conta própria, tornando-os imprevisíveis e pouco confiáveis para quem os contratou.