Israel avisa que vai expandir operações em Gaza esta noite

As forças áreas e terrestres de Israel estão a aumentar as operações em Gaza, confirmou o porta-voz das forças armadas, esta sexta-feira. Esta confirmação aconteceu depois de terem sido registados bombardeamentos constantes na Faixa de Gaza, que ficou sem internet e ligações telefónicas."A juntar aos ataques dos últimos dias, as forças no terreno estão a expandir as suas operações esta noite", anunciou o contra-almirante Daniel Hagari numa conferência de imprensa transmitida pela televisão. Acrescentando: "Nas últimas horas, intensificámos os ataques em Gaza".Segundo o mesmo responsável, a força aérea israelita está a conduzir ataques intensivos com intenção de atacar os túneis do Hamas, em Gaza, e outras infraestruturas.Esta indicação surge depois de ter sido noticiada a hipótese de um cessar-fogo entre as duas partes do conflito. Deixando no ar a ideia de que a, há muito antecipada, invasão terrestre em larga escala a Gaza pode estar a começar.As forças israelitas têm vindo a concentrar-se junto aos muros da Faixa de Gaza e têm levado a cabo intensivos ataques aéreos, desde o ataque surpresa do Hamas, a 7 de outubro, quando fizeram mais de 1.400 mortos e mais de 200 reféns do lado de Israel.Um comunicado da Sociedade do Crescente Vermelho da Palestina refere que perdeu contacto com a sua sala de operações em Gaza e com todos os elementos da sua equipa que estão no terreno.Um dos serviços de telemóvel do território também ficou sem ligações devido aos bombardeamentos deste final de tarde.Em atualização