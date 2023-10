Israelitas preparam ação síncrona Lisboa-Porto: “Tragam-nos para casa”

Esta quinta-feira, junto à sede das Nações Unidas, em Genebra, foram colocados mais de 200 cadeiras e carrinhos de bebé vazios, com cada uma a exibir a fotografia de um dos reféns israelitas do Hamas e um pedido: "Tragam-nos para casa."

Em Portugal, na próxima segunda-feira, 30 de outubro, uma exibição ao ar livre intitulada "Tragam-nos para casa", com as imagens de alguns dos 229 reféns do Hamas, vai ser apresentada, em simultâneo, em Lisboa e no Porto - na Praça do Comércio e na Avenida dos Aliados (em frente ao edifício da autarquia), respetivamente, entre as 17 e as 19 horas.

Leia Também Presidente israelita adia visita a Portugal prevista para início de novembro

"As imagens, de crianças, idosos, mulheres e homens, serão acompanhadas de objetos do dia-a-dia", revela a organização da iniciativa, em comunicado enviado às redações.

Leia Também Israel diz que ainda existem 212 reféns na Faixa de Gaza

Promovida por "membros da comunidade israelita residente em Portugal", esta ação tem como objetivo apelar à "libertação e regresso em segurança" dos reféns israelitas do Hamas.





Em Lisboa, entre outros representantes da comunidade israelita residente em Portugal, marcarão presença Simone Saul, "consultora jurídica e advogada que estudou e viveu em Israel durante muitos anos", e o arqueólogo Luciano Waldman, fundador do Centro Cultural Judaico Rua da Judiaria, instituição que promove a história judaica portuguesa e a cultura sefardita, sendo apresentado como "um ativista a favor do diálogo intercultural e do reconhecimento das minorias".

Leia Também Israel: Costa salienta consenso europeu na condenação do Hamas e pelo direito humanitário

No Porto, a iniciativa contará com a participação de Hannah Eyal, nascida no Porto, luso-israelita, "veio para Portugal no sábado, 7 de outubro, com as suas três filhas", enquanto "o marido ainda está em Israel"; e o israelita Ofir Yiflach, que tem 30 anos, a residir no Porto há meia dúzia de anos, que "desconhece o paradeiro de seu irmão, que foi convocado pelo exército para combater o Hamas e perdeu amigos e conhecidos no massacre realizado por este grupo no Festival Supernova".