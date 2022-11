Juízes do Supremo do Brasil recusam reunir com Bolsonaro

entregar um relatório que mostra, alegadamente várias irregularidades que aconteceram durante a segunda volta das eleições presidenciais.



Horas antes, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, garantiu que Bolsonaro não ia contestar o resultado das eleições e que o presidente incumbente deverá falar ainda hoje à nação, já que o silêncio do Presidente estará a gerar tensões no país, incluindo bloqueios em mais de 260 estradas pelos seus apoiantes.

Os juízes do Supremo Tribunal Federal recusaram o pedido de reunião de Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil e não devem, por isso, deslocar-se ao Palácio da Alvorada, a residência oficial do chefe de Estado brasileiro.O presidente brasileiro teria feito este pedido com o objetivo deAinda assim, de acordo com a CNN Brasil, os magistrados devem reunir esta terça-feira para decidirem uma posição conjunta, numa altura em que Jair Bolsonaro ainda não se pronunciou desde a derrota de domingo para Lula da Silva.