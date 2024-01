Houthis prometem continuar a atacar navios. Petróleo dispara mais de 3%

o Irão ter anunciado a apreensão de um petroleiro que transportava crude oriundo do Iraque.

74,74 dólares por barril e o Brent do Mar do Norte, referência para as importações europeias, soma 3,58% para 80,18 dólares por barril. É a primeira vez este ano que o Brent supera a fasquia dos 80 dólares.





A instabilidade na região, umas das mais importantes para o transporte de petróleo e outras matérias-primas, perturbou o tráfego marítimo, obrigando várias petrolíferas a adotarem rotas mais longas e, como consequência, mais caras.



À Bloomberg, Warren Patterson, analista na ING Groep NV, diz que "a intensificação do conflito aumenta o potencial de disrupções e a necessidade de os navios se desviarem [daquela rota]". "Contudo, o grande risco para os preços é se este se alastra e começamos a ver ameaças ao fornecimento vindo do Golfo Pérsico", acrescentou.



O foco de tensão no Mar Vermelho continua a centrar as atenções e está a gerar. Depois de ontem os Estados Unidos e o Reino Unido terem lançado ataques aéreos contra posições dos rebeldes houthis no Iémen, o dirigente do grupo veioOs rebeldes consideraram ainda que o ataque por parte dos EUA e do Reino Unido é injustificado, "uma vez que não houve ameaça à navegação internacional", classificando agora os dois países como alvos legítimos.A ofensiva norte-americana ocorreu depois deA crescente tensão está a aumentar o receio de um alastramento do conflito no Médio Oriente e a, uma vez que tal arriscaria uma disrupção na cadeia de abastecimento. Isto porqueparaAs tensões no Médio Oriente estão a escalar desde 7 de outubro, quando o grupo radical Hamas atacou Israel. Desde então, o país liderado por Benjamin Natanyahu iniciou uma guerra contra a Faixa de Gaza, que está a ser alvo de bombardeamentos há mais de dois meses.Em meados de dezembro, os houthis