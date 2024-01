EUA e Reino Unido terão lançado novos ataques no Mar Vermelho

Os ataques, com apoio de ‘drones’ terão ocorrido numa região montanhosa, próxima da cidade portuária de Al-Hodeida, no Iémen, de acordo com a Bloomberg que não conseguiu, no entanto, confirmar a informação junto de fontes militares dos Estados Unidos e do Reino Unido.





A cidade de Al-Hodeida, bem como uma base perto do aeroporto da capital, Sana, foram alvo de bombardeamentos norte-americanos no final da semana passada que se seguiu a uma outra ação militar conjunta com caças britânicos contra posições Huthis.





A primeira operação militar em grande escala, levada a cabo pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, com o apoio de uma dezena de países, visou 28 alvos do grupo islamita rebelde. Após esses ataques, os Huthis organizaram uma manifestação massiva, declarando “guerra aberta” contras os dois países.





Desde meados de novembro, os rebeldes do Iémen lançaram dezenas de ataques contra navios comerciais no Mar Vermelho, ações que justificam com o objetivo de exercer pressão económica sobre Israel e apoiar os palestinianos na Faixa de Gaza.





O movimento rebelde Huthi, que controla a capital do Iémen, pertence ao chamado “eixo de resistência”, juntamente com o Irão, a Síria e os grupos xiita libanês Hezbollah e o palestiniano Hamas.